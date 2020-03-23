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23 березня • оновлено в 16:49
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Росія виступила з офіційною заявою щодо Олімпіади-2020

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Олімпійський комітет Росії виступив із офіційною заявою щодо пандемії коронавірусу напередодні Олімпіади-2020, закликавши інші країни відмовитися від паніки в питанні проведення Ігор.

"Олімпійський комітет Росії регулярно проводить необхідні консультації з партнерами по олімпійському руху і готовий ділитися досвідом взаємодії в кризових ситуаціях. Вважаємо неприйнятним чинити будь-який тиск на відповідальні за проведення Ігор організації і спонукати їх до прийняття поспішних рішень.

Росія виступила з офіційною заявою щодо Олімпіади-2020

"Олімпійський комітет Росії регулярно проводить необхідні консультації з партнерами по олімпійському руху і готовий ділитися досвідом взаємодії в кризових ситуаціях. Вважаємо неприйнятним чинити будь-який тиск на відповідальні за проведення Ігор організації і спонукати їх до прийняття поспішних рішень.

Паніка – найгірший засіб в існуючих обставинах. ОКР закликає всіх учасників спортивного співтовариства зберігати олімпійський спокій, діяти планомірно і конструктивно в рамках підготовки до Ігор 2020 року, робити все залежне для формування єдиної, колегіальної позиції по хвилюючим всіх нас питанням, пов'язаним з проведенням Олімпіади в Токіо", – йдеться в заяві.

XXXII літні Олімпійські ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня в Токіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про відмову брати участь в Олімпійських іграх в разі, якщо вони пройдуть в заплановані терміни, оголосили Канада і Австралія.

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Читайте всі новини по темі "Олімпіади-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Олімпіади-2020
Місце
Росія
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а їх великоскрепних ніхто і не питає їх відсторонено від участі там і без них розберуться що робити хай сидять на своїх болотах мовчки і сопуть в дві дирки.
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