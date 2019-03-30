Російського бійця жорсткого покарали за зрив чемпіонського бою

Росіянин Алі Багов за день до чемпіонського бою проти свого співвітчизника Хусейна Халієва відмовився від участі. Боєць змішаного стилю на офіційному зважуванні перед поєдинком Absolute Championship Akhmat (ACA) в Краснодарі перевищив ліміт на 1,7 кг.

Атлетична комісія незважаючи на це допустила Багова до змагань, проте сам боєць відмовився від поєдинку. Тепер росіянина жорстоко покарають за таке рішення.

Алі Багов instagram.com/ali_hulk_bagov

"За зрив титульного протистояння рішенням Атлетичної комісії ліги Багов буде відсторонений від участі в турнірах організації на шість місяців зі збереженням контракту. Також на Багова будуть накладені штрафні санкції, передбачені контрактом", - цитує президента Ліги ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць Роман Долідзе не зможе дебютувати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 20 квітня в Росії. У нашого спортсмена виникли проблеми з отриманням візи в РФ.

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