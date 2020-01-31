Російського бійця ММА вирубили за пів хвилини: спортивні підсумки 30 січня

Росіянина Олексія Єфремова нокаутували в бою ММА, а у фігурному катанні вибухнув новий секс-скандал.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 30 січня.
Крім того, дружина Кобі Браянта вперше виступила із заявою про загибель баскетболіста. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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