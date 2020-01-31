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31 січня • оновлено в 10:36
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Російського бійця ММА вирубили за пів хвилини: спортивні підсумки 30 січня

1.3т
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Росіянина Олексія Єфремова нокаутували в бою ММА, а у фігурному катанні вибухнув новий секс-скандал.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 30 січня.

Крім того, дружина Кобі Браянта вперше виступила із заявою про загибель баскетболіста. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Загибель Кобі Браянта" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Загибель Кобі Браянта MMA
Особи
Кінсі Воланскі Анатолій Ломаченко Теофімо Лопес
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