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24 лютого • оновлено в 17:46
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Російський лижник розпсихувався після провалу в гонці на Кубку світу

1.2т
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23-річний російський лижник Олександр Большунов бурхливо відреагував на свій провальний виступ у заключній гонці на останньому етапі багатоденки "Скі Тур" в норвезькому Тронхеймі.

Олександр Большунов

Олександр Большунов

Команда Большунова погано підготувала лижі до свіжого снігу і зробила помилку з вибором мастила. За підсумками гонки росіянин, незважаючи на статус фаворита, став лише сьомим, поступившись переможцю –норвежцю Полу Голбергу 1 хвилину 41 секунду.

Після фінішу російський гонщик на емоціях кинув свої лижі в рекламний щит і розірвав на собі жовту майку лідера загального заліку Кубка світу.

Незважаючи на провал у Тронхеймі, Большунов продовжує залишатися претендентом номер один на перемогу в загальному заліку Кубка світу, випереджаючи найближчого переслідувача – Йоханнеса Клебо з Норвегії – на 417 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики, росіянка Олександра Солдатова жорстко розлютилася після того, як, за даними ЗМІ, намагалася вчинити суїцид.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
лижні гонки
Місце
Норвегія Тронхейм
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