Російський чемпіон UFC назвав американського бійця повією

Новий чемпіон UFC у найлегшій вазі Петро Ян прокоментував слова на свою адресу з боку ексчемпіона UFC у двох дивізіонах Генрі Сехудо.

"Це чергове... Не знаю, як назвати його. Повія, чи що. Вискочить зараз, то втік, то знову вискочив. Нехай кажуть, що хочуть. Сьогодні мій час, мій день, і я не звертаю увагу. Я буду битися з будь-яким, кого мені дадуть", – розповів Ян на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі UFC 251 Ян нокаутував в п'ятому раунді ексчемпіона UFC Жозе Альдо. Сехудо оголосив про завершення кар'єри після турніру UFC 249.

Після поєдинку Сехудо у себе в Twitter назвав росіянина "потворною картоплею".