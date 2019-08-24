Російський чемпіон раптово помер на зборах в Болгарії

15-річний російський ватерполіст Віталій Смирнов помер на зборах в Болгарії. Спортсмен помер під час тренування від раптової зупинки серця.

"22 серпня 2019 року на 16-му році пішов з життя петербурзький ватерполіст Віталій Смирнов. Федерація водного поло Росії висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія", - йдеться в заяві прес-служби ФВПР.

Смирнов виступав за збірну Санкт-Петербурга, в складі якої завоював "золото" на Спартакіаді в 2019 році. Також ватерполіст був кандидатом в юніорську команду Росії. Смирнов був кандидатом у майстри спорту.

Віталій Смирнов Соцмережі

Віталій Смирнов Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії під час тренування померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова. Вона була багаторазовою чемпіонкою Тамбовської області. Спортсменка здійснювала пробіжку перед черговими змаганнями, але впала в траву.

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