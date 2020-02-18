Російський чемпіон опинився при смерті після страшної аварії

Російський борець вільного стилю Арсен Гусбанов потрапив в серйозну аварію в Таїланді, де знаходився на тренувальному зборі.

Як повідомляє ТАСС, Гусбанов потрапив в аварію під час їзди на мопеді і отримав пошкодження спинного мозку. За інформацією джерела, спортсмену була проведена екстрена операція, проте йому потрібне термінове транспортування в Москву. На даний момент 26-річний борець знаходиться у важкому стані, а в Таїланд прилетів його батько.

Арсен Гусбанов dagfighters.ru

Гусбанов неодноразово брав участь у чемпіонатах Росії у ваговій категорії 70 кг, а також є переможцем міжнародних турнірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фініші знаменитої гонки "Дайтона-500" в США страшна аварія ледь не коштувала життя відомому гонщику.

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