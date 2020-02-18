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18 лютого • оновлено в 15:12
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Російський чемпіон опинився при смерті після страшної аварії

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Російський борець вільного стилю Арсен Гусбанов потрапив в серйозну аварію в Таїланді, де знаходився на тренувальному зборі.

Як повідомляє ТАСС, Гусбанов потрапив в аварію під час їзди на мопеді і отримав пошкодження спинного мозку. За інформацією джерела, спортсмену була проведена екстрена операція, проте йому потрібне термінове транспортування в Москву. На даний момент 26-річний борець знаходиться у важкому стані, а в Таїланд прилетів його батько.

Дорогі друзі, всім ас Салам аллейкум. Рідко коли викладаю подібного роду пости, але зараз пройти повз неможливо. Наш спортсмен, боєць Арсен Гусбанов прилетів на збори в Таїланд і потрапив у страшну аварію. Отримав сильно пошкодження спинного мозку, потрібна термінова транспортування в Москву і якнайшвидша операція. Арсену всього 26 років, молодий хлопець, який займався спортом, намагався, потрапив в таку ситуацію. Зараз в Таїланд прилетів його батько, він знаходиться постійно з ним поруч, потрібно терміново оперувати. ❗Просім всіх небайдужих надати допомогу нашому спортсмену❗ Реквізити для допомоги: 4276 6000 3141 4580 на ім'я рідного брата (Магомед Гусбановіч Г.) Або за номером телефону, до якого прив'язана карта: +7 (969) 346-56-12 Нехай Всевишній дарує нашому братові якнайшвидшого одужання.

Публікація від Rustam Kerimov (@ kerimov_rustam777)

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У гонщика не витримали кістки після страшної аварії на "Дакарі"

Арсен Гусбанов

Арсен Гусбанов

dagfighters.ru

Гусбанов неодноразово брав участь у чемпіонатах Росії у ваговій категорії 70 кг, а також є переможцем міжнародних турнірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фініші знаменитої гонки "Дайтона-500" в США страшна аварія ледь не коштувала життя відомому гонщику.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Таїланд
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