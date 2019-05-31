Російський чемпіон Європи попався на крадіжці продуктів

Чемпіон Європи 2017 року з важкої атлетики чеченський спортсмен Адам Маліга оголошений поліцією в розшук за скоєння крадіжки в одному з продуктових магазинів Москви.

За інформацією телеграм-каналу Baza, Маліга намагався винести з великого супермаркету продуктів на 6 тисяч рублів. Охорона магазину відстежила спортсмена по камерах спостереження і затримала його на виході. Чеченець спробував побитися з охоронцями, але потім здався поліції.

Адам Маліга

У відділенні Маліга провів кілька годин в камері, після чого його відпустили під підписку. Однак незабаром, чемпіон відключив телефон і не з'явився до слідчого в призначений час.

За даними "Рен-ТВ", це не перший подібний епізод за участю Малігова - в лютому його затримували за такий же злочин.

Адам Маліга, крім золодой медалі чемпіонату Європи 2017 року, також є срібним призером ЧЄ-2014. У 2016 році він був нагороджений медаллю "За заслуги перед Чеченської Республікою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Денис Беринчик (8-0, 4 KO) зізнався, що в 2011 році на чемпіонаті світу в Азербайджані попався на дрібній крадіжці в одному з магазинів.

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