Російський боєць звірячим нокаутом "вирубив" американця

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Мовлід Хайбулаєв на турнірі під егідою Professional Fighters League (PFL), відправив у важкий нокаут американця Деймона Джексона.

Відео найжорстокішого удару з'явилося в Twitter-акаунті організації. На кадрах видно, що вже на 10-й секунді бою Хайбулаєв у стрибку вдарив суперника коліном у голову. Джексон впав на настил і не зумів піднятися самостійно. Як з'ясувалося, нокаут російського бійця став найшвидшим в історії PFL.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma # PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5