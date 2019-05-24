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Російський боєць звірячим нокаутом "вирубив" американця

25.6тЧитати матеріал російською

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Мовлід Хайбулаєв на турнірі під егідою Professional Fighters League (PFL), відправив у важкий нокаут американця Деймона Джексона.

Відео найжорстокішого удару з'явилося в Twitter-акаунті організації. На кадрах видно, що вже на 10-й секунді бою Хайбулаєв у стрибку вдарив суперника коліном у голову. Джексон впав на настил і не зумів піднятися самостійно. Як з'ясувалося, нокаут російського бійця став найшвидшим в історії PFL.

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У Бразилії таксист убив бійця ММА

Дагестанський боєць Мовлід Хайбулаєв поки не знає гіркоти поразок. Він вигравав у кожному з 14 поєдинків за правилами ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі ONE Championship: Enter the Dragon в Сінгапурі боєць змішаних єдиноборств MMA Сейдж Норткатт невдало дебютував в азіатській промоції, програвши нокаутом від бразильця Космо Александре.

Ця поразка обернулася великими проблемами для здоров'я бійця. Американцеві довелося перенести 9-годинну операцію на обличчі, оскільки лікарі діагностували у нього 8 переломів лицьових кісток і в терміновому порядку провели хірургічне втручання.

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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине траур. По всей стране приспущены шаровары.
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Юг Руси
Юг Руси
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Куни Чан
Куни Чан
Тварь какая, будь это украинец вот был бы молодец, а выруби он москаля так ваще МОЩНЫЙ херой, да?
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CARGO 100
CARGO 100
Куни Чан, лысочубатые даже не полными отделениями только в плен сдаются, но виноват навигатор ... Я про 8-ых, двое не успели ...
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