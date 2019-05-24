Російський боєць звірячим нокаутом "вирубив" американця

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Мовлід Хайбулаєв на турнірі під егідою Professional Fighters League (PFL), відправив у важкий нокаут американця Деймона Джексона.

Відео найжорстокішого удару з'явилося в Twitter-акаунті організації. На кадрах видно, що вже на 10-й секунді бою Хайбулаєв у стрибку вдарив суперника коліном у голову. Джексон впав на настил і не зумів піднятися самостійно. Як з'ясувалося, нокаут російського бійця став найшвидшим в історії PFL.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma # PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 - #PFLmma (@ProFightLeague) 24 травня 2019 р.

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Дагестанський боєць Мовлід Хайбулаєв поки не знає гіркоти поразок. Він вигравав у кожному з 14 поєдинків за правилами ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі ONE Championship: Enter the Dragon в Сінгапурі боєць змішаних єдиноборств MMA Сейдж Норткатт невдало дебютував в азіатській промоції, програвши нокаутом від бразильця Космо Александре.

Ця поразка обернулася великими проблемами для здоров'я бійця. Американцеві довелося перенести 9-годинну операцію на обличчі, оскільки лікарі діагностували у нього 8 переломів лицьових кісток і в терміновому порядку провели хірургічне втручання.

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