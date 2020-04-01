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1 квітня • оновлено в 11:05
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Російський боєць UFC пояснив відмову Хабіба летіти на бій з Фергюсоном

1.2т
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Російський боєць UFC Петро Ян заявив, що Хабіб Нурмагомедов може просто не хотіти летіти в США на бій проти Тоні Фергюсона, який запланований на 18 квітня.

В інтерв'ю YouTube-каналу Fightspace він нагадав, що до цього росіянин літав в Абу-Дабі, оскільки думав, що поєдинок пройде там, і тільки нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів.

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

Хабіб Нурмагомедов, Дейна Уайт і Тоні Фергюсон

"Наскільки я знаю, на сьогоднішній день полетіти з Росії в США можна. Думаю, що Хабіб вже не хоче летіти в США, оскільки вони звідти тільки повернулися. Ймовірність того, що бій проведуть в США, є. Так що якщо вони захочуть битися, то полетять, якщо ні, то ні. Чому Нурмагомедов може не захотіти? Це втома, часові пояси. Але в принципі час є, у США я завжди відлітав за 10-12 днів до бою. Якщо ти добре готовий, то не думаю, що це буде проблемою", – сказав Ян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. У ЗМІ також з'явилося ім'я бійця, який з найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Хабiб - Фергюсон
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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