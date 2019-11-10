Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Магомед Анкалаев добув яскраву перемогу на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

У поєдинку напівважкої ваги 27-річний уродженець Махачкали нокаутував чемпіона африканської топорганізації Extreme Fighting Championoship (EFC) Далчу Лунгіамбулу.

На початку третього раунду Анкалаев розірвав дистанцію і викинув фронткік, який страшно прилетів в щелепу африканцеві. Удар був настільки сильний, що ледь не зламав йому шию.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному бою вечора російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Забiт Магомедшаріпов за очками переміг американця Келвіна Каттара.

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