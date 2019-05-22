Російський атлет зламався, присідаючи зі штангою: спортивні підсумки 21 травня

Російський спортсмен Ярослав Радашкевич отримав страшні травми під час змагань із пауерліфтингу, а збірна Росії з хокею розгромила шведів на чемпіонаті світу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 21 травня.

Крім того, ЗМІ назвали новий клуб тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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