Російський боєць змішаних єдиноборств Мовсар Євлоєв потрапив у ДТП в Таїланді.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в команді спортсмена.

"Мовсар потрапив у ДТП. Він виїжджав на мопеді на тренування, коли в нього врізалася машина", – сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що Євлоєв здер більшу частину шкіри та м'яких тканин. Наступний поєдинок росіянина, який було заплановано на 7 березня в рамках турніру UFC 248 в Лас-Вегасі, скасований після консультації з промоцією. Суперником Євлоєва мав стати Джамалл Еммерс.

Мовсар Євлоєв allboxing.ru

26-річний росіянин провів 12 поєдинків за правилами ММА і у всіх здобув перемоги. У своєму останньому бою, в жовтні 2019 року, Євлоєв одноголосним рішенням суддів взяв верх над перуанцем Енріке Барсолою.

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