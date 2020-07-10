Російська лижниця: безмежно вдячна Україні

Відома російська лижниця Олена Родіна подякувала Україні за можливість виступити на Олімпійських іграх.

Спортсменка не могла пробитися до складу збірної РФ і прийняла рішення змінити громадянство напередодні Ігор у Солт-Лейк-Сіті в 2002-му році.

"Ми знайшли варіант, за якого я на рік ставала українкою, а потім мала відмовлятися або від українського, або від російського громадянства. Рішення можна було приймати після Олімпіади в Солт-Лейк-Сіті. Я безмежно вдячна Україні за те, що мені дали шанс проявити себе. Після тієї Олімпіади я не стала відмовляти від російського громадянства, відповідно, за збірну України більше не виступала, зберігши з усіма в команді прекрасні відносини", – цитує Родіну skisport.ru.

Відзначимо, що Родіна завершила кар'єру у 2004-му році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністам збірної України віддали золоті медалі чемпіонату Європи, які були відібрані у Росії.