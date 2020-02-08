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9 лютого • оновлено в 03:18
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Російська чемпіонка, звинувачена у спробі суїциду, показала зап'ястя

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Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики росіянка Олександра Солдатова показала свої зап'ястя на доказ того, що вона не здійснювала спробу самогубства.

На YouTube-каналі SportGamePro було опубліковано відео, на якому спортсменка сидить у кафе з тренером, перекладаючи з однієї руки в іншу склянку з кавою, щоб продемонструвати свої зап'ястя.

Олександра Солдатова

Олександра Солдатова

Белновості

Варто відзначити, що в неділю, 9 лютого, 21-річна росіянка збирається виступити на гала-концерті етапу Гран-прі з художньої гімнастики в Москві.

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Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександра Солдатова вчинила спробу самогубства, завдавши собі ножові поранення.

Тренер спортсменки Анна Д'яченко заявила, що шокована останніми новинами, а у лікарні розповіли про стан гімнастки.

У ЗМІ з'явився перший коментар Солдатової, яка визнала, що зробила дурну помилку та жалкує про те, що сталося.

Пізніше спортсменка опублікувала відео, на якому заявила, що повідомлення ЗМІ про те, що вона намагалася покінчити життя самогубством, є "повною неправдою".

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Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
художня гімнастика
Тег
самогубство
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Комменты там отключены, так что время съемки - ни подтвердить, ни опровергнуть публично некому.
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