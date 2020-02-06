Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики росіянка Олександра Солдатова вчинила спробу самогубства, завдавши собі ножові поранення.

Як повідомляє Telegram-канал DailyStorm, спортсменка самостійно подзвонила в поліцію після того, як встромила в себе ножа. 21-річну дівчину госпіталізували, лікарі діагностували у неї булімію. Причина спроби суїциду поки невідома, слідчі проводять перевірку.

Олександра Солдатова ТАСС

Telegram-канал LifeShot повідомив, що кілька днів тому Солдатову не допустили до Гран-прі в Москві, оскільки вона ще не набрала необхідну форму для виступів на турнірі.

Росіянка у 2014-му, 2015-му та 2018-му роках ставала чемпіонкою світу у складі національної збірної, але пропустила світову першість у Баку, яка пройшла у вересні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за тиждень до початку турніру в столиці Азербайджану Олександра Солдатова втратила свідомість прямо під час виступу на Кубку виклику в португальському Портімані.

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