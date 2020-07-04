Родніна пояснила, чому смерть батька Хабіба 'стане для багатьох уроком'

Олімпійська чемпіонка, депутатка Держдуми Ірина Родніна заявила, що смерть батька і тренера знаменитого чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова повинна стати уроком для тих, хто ігнорує поради лікарів та епідеміологів.

Вона зазначила, що Абдулманап Нурмагомедов, на жаль, не зберіг себе під час пандемії і закликала всіх прислухатися до слів вірусологів і фахівців.

"Думаю, його смерть буде для багатьох уроком. Якщо сказали носити маски, рукавички, застосовувати дезінфікуючі засоби і сидіти вдома, то цивілізовага людина повинна слідувати цим вимогам", – цитує Родніну СЕ.

25 квітня Хабіб-старший був госпіталізований в Махачкалі з підозрою на пневмонію. 3 травня батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви через проблеми з серцем. Йому зробили операцію і ввели в медикаментозну кому. У нього також виявили коронавірус, який вразив 75% його легких. Абдулманап не міг дихати самостійно, тому його підключили до апарату ЕКМО.

3 червня Абдулманап Нурмагомедов помер. Пізніше ЗМІ назвали головну причину смерті.