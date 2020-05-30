Родніна назвала прохання росіян про допомогу під час кризи "ненормальними стогонами"

Триразова олімпійська чемпіонка і депутатка Держдуми від "Єдиної Росії" Ірина Родніна вважає, що росіяни в період кризи надмірно багато чого вимагають від держави.

Родніна і Путін СЕ

"Подивіться: скільки ми вже прийняли законів, указів, постанов уряду про підтримку малого і середнього бізнесу, а актори стогнуть, як вони голодують. Деякі люди були незадоволені і вимагали прямих грошових виплат. 20 тисяч рублів на людину, наприклад. Все життя так - дайте грошей. Їх завжди не вистачає. Керівництво країни крок за кроком вживала рішучі заходи. Відразу це зробити неможливо. У нас всі хочуть моментально. Ось ці стогони "я втомився" - це ненормально", – цитує Родніну "СЕ".

Депутатка різко відреагувала на репліку журналіста, що на Заході людям допомагали краще.

"На Заході допомагали теж дуже по-різному, і там краще дотримуються правил. А у нас 40 відсотків населення за останніми опитуваннями вважають, що податки не обов'язково платити. Але лікуйте мене і школу хорошу дитині знайдіть. Звідки гроші на все це? У нас що, погано в школі з математикою? Завдання з наповненням басейну же всi в змозі вирішити!" – розповіла Родніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала трикратну олімпійську чемпіонку і члена Генеральної ради партії "Єдина Росія" Ірину Родніну дурепою.

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