Різатдінова розповіла про прохання Онищенка
Анна Різатдінова зробила визнання про Онищенко.
Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, що балотуватися до Верховної Ради її попросив Олександр Онищенко.
За словами бронзової олімпійської призерки вона хотіла йти в політику не з власної ініціативи.
"Це було більше прохання Саші, піти по його округу. Але, однозначно, тоді я була ще не готова, я це розумію. Я хотіла піти не просто, щоб отримати мандат. Я вважаю, що моє призначення – це розвивати спорт у нашій країні. Особливо в той момент, коли він абсолютно взагалі нікому не потрібен", – сказала Різатдінова в ефірі Youtube-каналу 36i6 TV.
Згідно з даними сайту ЦВК, на 93-му одномандатному виборчому окрузі в Київській області перемогу здобула Анна Скороход від партії "Слуга народу", а Ганна Різатдінова набрала 0,65% (445 голосів).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Різатдінова почала зустрічатися з Онищенком у 2017 році.
У серпні 2019-го спортсменка й екснардеп розлучилася. У пари залишився спільний син.