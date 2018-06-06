Рестлер-невдаха убив дружину і себе

Професійний рестлер Чарльз Вільямс застрелив дружину, після чого покінчив життя самогубством.

Тіла подружжя виявила поліція. Ніяких інших пошкоджень, крім вогнепальних поранень, виявлено не було. На думку правоохоронних органів, рестлер спершу убив дружину (на фото нижче), після чого скоїв суїцид.

52-річний атлет виступав в основному в незалежному промоушену. Він також брав участь в "темних матчах" під егідою Всесвітньої федерації рестлінга (WWF) - виступах, які не транслюються по телебаченню. Однак Вільямсу так і не вдалося стати повноцінною частиною компанії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита рестлерша знялася в оголеній лесбійської фотосесії.