УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Рестлер-невдаха убив дружину і себе

2.9тЧитати новину російською

Професійний рестлер Чарльз Вільямс застрелив дружину, після чого покінчив життя самогубством.

Тіла подружжя виявила поліція. Ніяких інших пошкоджень, крім вогнепальних поранень, виявлено не було. На думку правоохоронних органів, рестлер спершу убив дружину (на фото нижче), після чого скоїв суїцид.

Новини
Відомого рестлера забрала "швидка" після стрибка на суперника з 12 метрів: момент потрапив в трансляцію

52-річний атлет виступав в основному в незалежному промоушену. Він також брав участь в "темних матчах" під егідою Всесвітньої федерації рестлінга (WWF) - виступах, які не транслюються по телебаченню. Однак Вільямсу так і не вдалося стати повноцінною частиною компанії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита рестлерша знялася в оголеній лесбійської фотосесії.

Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "Обозреватель".

Тема
рестлінг
Місце
США
Джерело
Джерело:Lenta.ru
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги