Рекордсмен України потрапив у важку ДТП під Києвом

Дворазовий призер Універсіади-2013, володар Кубка світу-2014 зі спортивної ходьби і рекордсмен України на дистанції 20 км Руслан Дмитренко потрапив в аварію під Києвом.

ДТП, в якій зіткнулися Lanos і Renault, відбулася ввечері 21 березня поблизу села Артемівка (Бориспільський район). 33-річний уродженець Кучакова, перебуваючи за кермом свого авто, отримав численні переломи рук і ніг. Госпіталізовано також і другого водія.

Близькі та знайомі легкоатлета в інтернеті почали збирати кошти на реабілітацію.

"Просимо всіх небайдужих допомогти фінансово. Попереду багато складних операцій і тривала реабілітація", – написала у Facebook однокласниця потерпілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня у страшній автокатастрофі на Новообухівській трасі в районі села Ходосівка, на Київщині, загинув відомий український боксер.

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