У чемпіонаті України з ралі 12-13 вересня відбувся третій етап сезону, який приймав Борислав Львівської області.

Перемога в ралі "Галіція" у повноприводному класі 4WD Open дісталася досвідченому Олександру Салюку, який незважаючи на тривалу перерву у виступах, був сильнішим за своїх конкурентів. Навіть програвши першу недільну спецділянку Антону Корзуну, Салюк не віддав першість в заїзді, пише rally.in.ua.

Корзан в підсумку фінішував другим, а замкнув призову трійку Денис Лохман.

Перемога Салюка в "Ралі Галичини" фактично гарантувала йому загальний тріумф у чемпіонаті. У той же час, проголошувати його чемпіонство рано, тому, що і зараз не дуже зрозуміло, скільки ще змагань відбудеться в цьому році.

Якщо нас чекає тільки один етап – Салюк вже абсолютно недосяжний. Якщо два або більше – теоретичні шанси у суперників є, але всі вони базуються на тому, що фаворит в подальшому буде виступати вкрай невдало (тобто, по суті, не набирати очок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річний українець Іван Пеклін виграв гонку Формули-4 у Франції.

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