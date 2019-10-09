"Любов до Путіна": чемпіонка світу, яка втекла в РФ, розповіла про Україну

Відома волейболістка Наталія Гончарова, що народилася в Україні і прийняла громадянство РФ, розповіла про те, як ставляться на її батьківщині до того, що вона виступає за збірну Росії.

В інтерв'ю російським ЗМІ спортсменка повідомила, що ніколи не відчувала напруги в спілкуванні з колишніми співвітчизниками.

Наталія Гончарова Instagram

"Чи були у мене проблеми з тим, що граю за Росію? Жодного разу, ніколи проблем в Україні з цим не було. Причому мої батьки живуть в Івано-Франківську, а там прямо справжні націоналісти живуть, є пам'ятник Бандері, якому вони мало не вклоняються. Але всі знайомі і взагалі люди негативу не висловлювали. Навпаки, з радістю дивляться ігри, цікавляться. Там в принципі ніколи не було ніякої напруги. І не буде, якщо ти не почнеш кричати на вулиці про любов до Росії і Путіна", - сказала Гончарова, чиї слова цитує "Спорт-Експрес".

Спортсменка розвіяла російські стереотипи і щодо використання російської мови в Україні.

"Вони (українці - Ред.) дійсно не люблять росіян. Коли з ними починаєш обговорювати саме політику і Росію, вони висловлюють свою думку. Але, якщо ти російською на вулиці заговориш - ніхто тобі поганого слова не скаже. Якщо, наприклад, мова про Донбас... У мене знайомі сім'ї там живуть, пережили війну. Там і зараз постійно бої йдуть. Адже там дійсно є проблеми", - додала волейболістка.

Відзначимо, що Наталія Гончарова є чемпіонкою світу 2010 року, а також дворазовою чемпіонкою Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст поскаржився на "засилля української мови в Україні", згадавши Зеленського з Порошенком.

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