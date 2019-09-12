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12 вересня • оновлено в 20:37
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Путін зустрівся з Хабібом і висловився про удушення американця

2.6т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з бійцем змішаного стилю (ММА) Хабібом Нурмагомедовим в аеропорту Махачкали.

Спортсмен приїхав в аеропорт разом з батьком Абдулманап. Путін звернувся до Нурмагомедова-старшому, привітав його з перемогою сина і назвав того "сильним, міцним бійцем".

Після цього політик оцінив перемогу Нурмагомедова над американцем Дастіном Пор'є:

"Я тебе вітаю, дуже хороший поєдинок, красивий, чесний. Я подивився, хороший задушливий прийом", - цитує Путіна "Р-Спорт".

Путін також окремо висловився про прийом, за допомогою якого російський боєць змусив Порье здатися. Він назвав його "класичним", а також зауважив, що Нурмагомедов не тиснув американцеві на горло.

"Правда-правда, нi, я бачив, з двох сторін, як годиться, стискав. Все по-чесному", - резюмував президент

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Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, що оточував октагон.

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Особи
Володимир Путін Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Путька приехал лизнуть чуркам как обычно а русских давно продал))))))
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