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11 грудня • оновлено в 17:01
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Протест проти Росії: у США придумали оригінальний хід для Олімпіади

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Американські спортсмени планують відкриті протести на рішення WADA допустити атлетів із Росії до участі в Олімпіаді під час кожного спільного потрапляння на подіум.

Як повідомляє Daily Mail, кілька зірок американської команди провели зустріч, на якій обговорили шляхи вираження свого невдоволення щодо занадто м'якого покарання для РФ. Очікується, що американці будуть ігнорувати вихід на подіум разом із російськими спортсменами або іншим способом відкрито показувати свою незгоду.

Американські спортсмени

Американські спортсмени

Migrante21

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Варто зазначити, що будь-який відкритий вираз протесту або пропаганди на Олімпійських об'єктах заборонено Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). У такий спосіб атлети з США можуть опинитися під загрозою санкцій, якщо наважаться на цей вчинок.

Як повідомляє OBOZREVATEL, російські боксери влаштували демарш через рішення WADA по Росії.

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Тема
допінговий скандал
Місце
США
Тег
WADA
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Самое большое раздражение у пииии-досов вызывает не обращение внимания на пииииии-досов .
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