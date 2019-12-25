"Просто оштрафують": Хабіб закликав росіян до провокацій на Олімпіаді

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов розповів, як російським спортсменам, які хочуть поїхати на Олімпійські ігри, варто поводити себе на п'єдесталі.

"Якщо хтось хоче їхати на Олімпіаду, то нехай виграє "золото" і підніме на п'єдесталі прапор. Тебе просто оштрафують, але зате ти будеш олімпійським чемпіоном з Росії", – цитує Нурмагомедова агентство allboxing.

Хабіб Нурмагомедов Sportbox

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Він також зазначив, що з 2015 року пройшов 41 перевірку в Американському антидопінговому агентстві (USADA), і поділився своєю думкою з приводу рішення WADA.

"Я думаю, це помилка російських спортивних чиновників. Все далеко зайшло. Деякі хочуть, щоб спортсмени відмовилися від Олімпіади. Я вважаю, що це абсурд. Людина з чотирьох років займається спортом, щоб у 25-26 виграти Ігри, а тут втручання на політичному рівні заважає спортивному життю", – додав Хабіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов поділився думкою про поведінку дагестанців, які живуть за межами своєї республіки.

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