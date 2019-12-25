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25 грудня • оновлено в 12:12
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"Просто оштрафують": Хабіб закликав росіян до провокацій на Олімпіаді

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Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов розповів, як російським спортсменам, які хочуть поїхати на Олімпійські ігри, варто поводити себе на п'єдесталі.

"Якщо хтось хоче їхати на Олімпіаду, то нехай виграє "золото" і підніме на п'єдесталі прапор. Тебе просто оштрафують, але зате ти будеш олімпійським чемпіоном з Росії", – цитує Нурмагомедова агентство allboxing.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

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Він також зазначив, що з 2015 року пройшов 41 перевірку в Американському антидопінговому агентстві (USADA), і поділився своєю думкою з приводу рішення WADA.

"Я думаю, це помилка російських спортивних чиновників. Все далеко зайшло. Деякі хочуть, щоб спортсмени відмовилися від Олімпіади. Я вважаю, що це абсурд. Людина з чотирьох років займається спортом, щоб у 25-26 виграти Ігри, а тут втручання на політичному рівні заважає спортивному життю", – додав Хабіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов поділився думкою про поведінку дагестанців, які живуть за межами своєї республіки.

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Теми
UFC допінговий скандал Олімпіади-2020
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Іванов Іван
Іванов Іван
Удары в голову не проходят даром.
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Чебан Борис
Чебан Борис
Іванов Іван, Вы имеете в виду Кличко?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это и есть животное из росеи! Такой он, росейский скот! И такой паРРашный спорт!
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