Розстріляне авто олімпійського чемпіона з РФ знайшли в озері

У Санкт-Петербурзі у Петровському ставку зі слідами від куль і плямами крові всередині салону було виявлено машину олімпійського чемпіона Ігор-2012 волейболіста Олександра Волкова.
Фото цього автомобіля після рестайлінгу Волков нещодавно опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як він опинився у воді в такому стані і чому про викрадення не повідомив у поліцію сам чемпіон, наразі з'ясовують правоохоронні органи.
Престижний автомобіль волейболіст отримав як нагороду за перемогу на Олімпіаді.
Поліцейські на місці події затримали двох чоловіків, що відкручували номери з автомобіля.
За даними championat, волейболіст подав заяву в поліцію, збиток автомобілю він оцінити не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон 2012 року з академічного веслування Максиміліан Райнельт помер у віці 30 років. Знаменитий німецький чемпіон світу і Європи помер на гірському курорті Санкт-Моріц у Швейцарії.
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