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Розстріляне авто олімпійського чемпіона з РФ знайшли в озері

2.6тЧитати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі у Петровському ставку зі слідами від куль і плямами крові всередині салону було виявлено машину олімпійського чемпіона Ігор-2012 волейболіста Олександра Волкова.

Фото цього автомобіля після рестайлінгу Волков нещодавно опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як він опинився у воді в такому стані і чому про викрадення не повідомив у поліцію сам чемпіон, наразі з'ясовують правоохоронні органи.

Престижний автомобіль волейболіст отримав як нагороду за перемогу на Олімпіаді.

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Поліцейські на місці події затримали двох чоловіків, що відкручували номери з автомобіля.

За даними championat, волейболіст подав заяву в поліцію, збиток автомобілю він оцінити не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон 2012 року з академічного веслування Максиміліан Райнельт помер у віці 30 років. Знаменитий німецький чемпіон світу і Європи помер на гірському курорті Санкт-Моріц у Швейцарії.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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