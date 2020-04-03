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3 квітня • оновлено в 16:53
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Призера Олімпіади-2012 Кіпсанга заарештували за порушення карантину: що сталося

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Володар "бронзи" на Олімпійських іграх 2012 року в марафоні Вілсон Кіпсанг був заарештований в кенійському місті Ітен за порушення комендантської години.

Як повідомляє видання Associated Press, він був у числі 20 осіб, які закрилися в барі і розпивали алкогольні напої. Заборона на вихід з дому в Кенії діє з 7 вечора до 5 ранку.

Вілсон Кіпсанг

Вілсон Кіпсанг

Варто відзначити, що Кіпсанг, який зараз є працівником поліції, був тимчасово відсторонений від змагань з легкої атлетики в цьому році через махінації з допінг-пробами.

Ітен є центром підготовки для багатьох кенійських атлетів. Минулого тижня в цьому ж місті були заарештовані 12 бігунів за порушення заборони на проведення групових тренувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Сербії пригрозив арештом футболістові мадридського "Реала" Луці Йович.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Кенія
Тег
карантин
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