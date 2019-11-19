Стало відомо, як Беленюк поєднує спорт і Раду

Український борець, дворазовий чемпіон світу і олімпійський призер Жан Беленюк поєднує роботу народного депутата України з підготовкою до Олімпійських ігор у Токіо.

Як це виходить у Беленюка, розповів в ефірі ObozTV почесний президент Федерації греко-римської боротьби Вадим Кисіль. За його словами, зараз борець замість ранкових тренувань змушений проводити час у залі засідань.

"У нас у греко-римській дві ліцензії на Олімпіаду. Жан Беленюк став чемпіоном світу в категорії до 87 кг і Ленур Теміров теж завоював ліцензію. Можна сказати, що це два кандидата на Олімпіаду", – зазначив почесний президент Федерації греко-римської боротьби.

За його словами, Беленюку важко поєднувати спорт з роботою в парламенті, "але він приносить користь".

"Дуже добре, що є представники спорту в Раді – не тільки боротьби, будь-які професійні спортсмени. Жан міг спокійно тренуватися, готуватися до Олімпіади, але він пішов туди, тому що у нас дуже багато питань у спорті, починаючи від зарплат тренерам. Жан лобіював закон, який з 1 січня в 2 рази підніме зарплати тренерам ДЮСШ. Жан молодець, так як він у комітеті зі спорту у Верховній Раді. Він розуміє саму проблему", – розповів він.

На питання, чи може Рада негативно вплинути на спортивну готовність Беленюка, Кисіль відповів: "Будемо сподіватися, що ні. Але має бути ранкове тренування, вечірнє. У нього вранці засідання. Але ми всі знаємо, що Жан міцний надійний борець, і вся Україна буде вболівати за нього. Нам потрібна олімпійська медаль, давно її не було".

facebook.com/zhanbeleniuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше борець Жан Беленюк заявив, що надаватиме перевагу участі в Олімпійських іграх, а не роботі у Верховній Раді. За його словами, йому доводиться тренуватися між засіданнями.

Також Беленюк після перемоги на ЧС-2019 заявив, що ця світова першість буде останньою в його кар'єрі.

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