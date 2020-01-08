Позашляховик з українським штурманом згорів під час ралі "Дакар"

Автомобіль російського пілота Володимира Васильєва згорів в ході ралі-марафону "Дакар". Його штурманом був українець Віталій Євтєхов.

Як повідомив 24tv.ua з посиланням на офіційний сайт гонки, на 285-му кілометрі спецділянки машина Mini команди X-raid G-Energy загорілася. Російський гонщик і український штурман не постраждали.

Автомобіль X-Raid G-Energy Team загорівся під час ралі "Дакар" motorsport.com

За попередніми даними займання сталося через те, що лопнула трубка високого тиску в паливній системі. Паливо витекло і потрапило на гарячі поверхні агрегатів моторного відсіку. Машина вигоріла повністю. Тому команда змушена знятися зі змагань і залишила "Дакар".

Варто зазначити, що на момент аварії автомобіль показував дев'ятий час на третьому етапі, а в генеральній кваліфікації був на одинадцятому місці.

Цього року ралі-рейд "Дакар" вперше в історії проходить на території Саудівської Аравії. До 2008 року він проходив в Північній Африці, а до цього 11 останніх років – в Південній Америці. Гонки перенесли туди через терористичну загрозу в Мавританії, що призвело до скасування гонки 2008 року – останньої в Африці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на легендарному ралі "Дакар" в 2018 році відбулася страшна аварія за участю американського екіпажу – було опубліковано відео.

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