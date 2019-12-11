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11 грудня • оновлено в 16:59
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Повна заборона: у WADA хочуть посилити санкції проти Росії

1.2т
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Комітет спортсменів WADA роздумує над зверненням до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) з метою посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє Tribuna.com, в комітеті стурбовані можливим задоволенням апеляції російської сторони на рішення Виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). З цієї причини з їхнього боку може бути підготовлено своє звернення у CAS, яке передбачає повне відсторонення спортсменів з РФ, що не дозволить їм виступати на великих змаганнях навіть під нейтральним прапором.

допінговий скандал

допінговий скандал

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"Наша аргументація на користь повного відсторонення виходить з того, що, хоч чотирирічний бан і здається достатнім покаранням, але насправді це слабка санкція. Вона недостатньо сильна у порівнянні зі злочином", – заявила глава Британської комісії атлетів і член комітету спортсменів WADA Вікторія Аггар .

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські спортсмени збираються висловлювати відкритий протест проти росіян, які будуть опинятися з ними на подіумі під час Олімпіади.

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Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что привело к Второй мировой в*йне? Первая мировая в*йна. Вернее, позорный и унизительный договор, который вынудили подписать в Версале проигравшую Германию. Если бы победители были немного более мудрыми и прозорливыми, если бы вместо мелочного злорадного издeвательства над поверженным врaгом проявили толику великодушия - Гитлeр никогда не оказался бы у власти. Нaционал-сoциалисты оказались у руля лишь потому, что немецкое общество страдало от неподъёмных репараций, которыми обложили страну, и ощущало, что с ним поступили чрезмерно жестоко и несправедливо. Это было не просто наказание за проигранную в*йну - это было унижение. А Гитлеp обещал восстановить справедливость и вернуть немцам гордость… Я это к чему написал? Нельзя перегибать палку с великими нациями. В принципе, её вообще ни с кем нельзя перегибать, но по отношению к маленьким народам это просто неприлично, а по отношению к большим - чревато. Наказывать за проступки можно и нужно, но - НЕ УНИЖАТЬ. Может обернуться огромной бедой. Для всех.
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Mega Death
Mega Death
Пусть американские спортсмены бойкот объявят всем соревнованиям где русские будут выступать!)) Это более действенно будет!)
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