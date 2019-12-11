Повна заборона: у WADA хочуть посилити санкції проти Росії

Комітет спортсменів WADA роздумує над зверненням до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) з метою посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє Tribuna.com, в комітеті стурбовані можливим задоволенням апеляції російської сторони на рішення Виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). З цієї причини з їхнього боку може бути підготовлено своє звернення у CAS, яке передбачає повне відсторонення спортсменів з РФ, що не дозволить їм виступати на великих змаганнях навіть під нейтральним прапором.

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"Наша аргументація на користь повного відсторонення виходить з того, що, хоч чотирирічний бан і здається достатнім покаранням, але насправді це слабка санкція. Вона недостатньо сильна у порівнянні зі злочином", – заявила глава Британської комісії атлетів і член комітету спортсменів WADA Вікторія Аггар .

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські спортсмени збираються висловлювати відкритий протест проти росіян, які будуть опинятися з ними на подіумі під час Олімпіади.

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