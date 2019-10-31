"Повинен йти": батько Хабіба зробив заяву про кар'єру сина

Хабіб Нурмагомедов проведе ще два-три бої і завершить кар'єру, заявив батько російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Абдулманап Нурмагомедов.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова

"Зараз інший рівень, виросли хлопці, підтягнулися молоді. Велика конкуренція. І у нас є амбіції. Хабіб повинен йти через 2-3 бої", заявив Нурмагомедов-старший в інтерв'ю на YouTube-каналі Fight Nights Global.

Коментуючи ймовірність ще одного поєдинку сина з Конором Макгрегором в рамках UFC Абдулманап Нурмагомедов назвав її "мізером", але допустив це теоретично - для цього два бійця, які мають право битися з Хабібом, повинні відмовитися від цього права.

У зв'язку з цим Нурмагомедов-старший висловив думку, що для ірландця великим боєм став би поєдинок з іншим росіянином - Ісламом Махачевим.

"Іслам руйнує все на своєму шляху, йде до своєї чемпіонської мети", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор розповів, чому не відвідав бій Хабіба Нурмагомедова і Дастіна Пор'є в Абу-Дабі, принизивши Хабіба.

Раніше ірландець на пресконференції в Москві звинуватив Нурмагомедова в боягузтві. До цього МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор Росії.

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