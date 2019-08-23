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"Повернуся і помщуся": Конор зробив заяву про реванш з Хабібом

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Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор розповів, що хоче провести бій-реванш з росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Вперше суперники зустрілися в жовтні 2018 року. Тоді в четвертому раунді Нурмагомедов провів задушливий прийом і змусив опонента здатися.

Конор МакГрегор програв в 2018 році Хабібу Нурмагомедову

Конор МакГрегор програв в 2018 році Хабібу Нурмагомедову

"Я хочу провести реванш, повернути свій титул. Підготовка до бою з Нурмагомедовим була неправильною. Він тікав від мене весь перший раунд, взагалі не завдавав удари, намагався пройти в ноги", - сказав МакГрегор в інтерв'ю ESPN.

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Конор додав, що зробив висновки з поразки.

"Він каже, що розмовляв зі мною протягом бою в клітці. Але це не так, поки він не опинився в домінуючій позиції, він нічого навіть не шепотів! Я відволікся на якісь частки секунди, дозволив йому опинитися в домінуючій позиції. Але я зробив висновки. Я можу повернутися і помститися йому", - заявив Конор МакГрегор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт зробив важливу заяву про реванш між Конором і Хабібом.

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Тема
UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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