"Потворний росiянин": чемпіон UFC принизив російського бійця

Чемпіон UFC у двох дивізіонах Генрі Сехудо принизливо висловився про відомого російського бійця змішаних едінобороств (MMA) Петра Яна.

Петро Ян (праворуч)

"Ти і цей потворний росіянин так одержимі мною. Так чому б вам не побитися? Переможець схилить коліно перед потрійним чемпіоном. Альдо буде наступним, хто це зробить", – заявив Сехудо.

Ян у відповідь образив Сехудо, пригадавши йому те, що той збирається битися проти Жозе Алду, який зазнав двох поразок поспіль.

"Клоун, ти той, хто одержимий Альдо. Залиш пояс вакантним і я буду милостивий до тебе", – заявив Ян.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць ММА Коди Гарбрандт розповів про сутичку, яка відбулася у нього з Петром Яном під час турніру UFC -245 в Лас-Вегасі. Росіянин наздогнав його за шляху в туалет, після чого між спортсменами виникла сварка.

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