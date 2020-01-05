Головна Новини
5 січня • оновлено в 19:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Потворний росiянин": чемпіон UFC принизив російського бійця

2.5т
Читати матеріал російською

Чемпіон UFC у двох дивізіонах Генрі Сехудо принизливо висловився про відомого російського бійця змішаних едінобороств (MMA) Петра Яна.

Петро Ян (праворуч)

Петро Ян (праворуч)

"Ти і цей потворний росіянин так одержимі мною. Так чому б вам не побитися? Переможець схилить коліно перед потрійним чемпіоном. Альдо буде наступним, хто це зробить", – заявив Сехудо.

"Потворний росiянин": чемпіон UFC принизив російського бійця

Ян у відповідь образив Сехудо, пригадавши йому те, що той збирається битися проти Жозе Алду, який зазнав двох поразок поспіль.

"Клоун, ти той, хто одержимий Альдо. Залиш пояс вакантним і я буду милостивий до тебе", – заявив Ян.

"Потворний росiянин": чемпіон UFC принизив російського бійця

Новини
Російський боєць ММА переміг нокаутом за мільйон доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць ММА Коди Гарбрандт розповів про сутичку, яка відбулася у нього з Петром Яном під час турніру UFC -245 в Лас-Вегасі. Росіянин наздогнав його за шляху в туалет, після чого між спортсменами виникла сварка.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Добрыня .
Добрыня .
Обоз!!! на кой чёрт мне это знать ???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Хо Хол
Хо Хол
"Уpoдливый русский": чемпион UFC феерично унизил друга Путина! Российский боец огрызнулся!" - Максим Богданов, я за тебя твою работу делать должен?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги