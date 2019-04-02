"Потім зі мною": Хабіб розповів про реванш з Конором

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заявив, що вів переговори щодо матчу-реваншу з ірландцем Конором МакГрегором.

У той же час після сенсаційного оголошення "Ноторіуса" про завершення кар'єри, повторний бій спортсменів може і не відбутися.

Хабіб – Конор

"Ми з UFC обговорювали реванш з Макгрегором, поки він не оголосив про завершення кар'єри. У UFC говорили, що він проведе бій в липні, а потім зустрінеться зі мною. Але зараз не знаю. В ідеалі хочу провести два бої в 2019-у. 7 вересня і в кінці грудня. Подивимося", – наводить слова Хабіба "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Руслан Магомедов став першим в історії представником UFC, який отримав довічну дискваліфікацію.

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