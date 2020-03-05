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5 березня • оновлено в 19:25
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Посаджений за згвалтування Ємельяненко розповів про життя у в'язниці

3.1т
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Російський боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко згадав про перебування в тюрмі.

Ємельяненко розповів, що на зоні був блатним. "Свій перший термін по ізоляторах просидів. А другий термін... Мої близькі були тими, що дивляться за табором, які дивляться за грою, що дивляться за воровськими", - заявив він на відео в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році спортсмена визнали винним в згвалтуванні. В 2016-му він вийшов на свободу і відновив кар'єру. Крім того, боєць кілька разів потрапляв під суд за дрібне хуліганство. Останній раз він провів під арештом сім діб за п'яний дебош в селищі Супсех в січні цього року.

3 квітня Ємельяненко повинен провести поєдинок проти співвітчизника Магомеда Ісмаїлова на турнірі АСА 107.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
емельяненко - предел мечтания ватанов. украл-выпил - в тюрьму.... и желательно блатным или смотрящим....это, су..ка уровень!
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