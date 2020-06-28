Пор'є переміг Хукера в головному бою UFC on ESPN 12

Один з топових бійців Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дастін Пор'є здобув перемогу в головному поєдинку UFC on ESPN 12.

У Лас-Вегасі 31-американець переміг 30-річного представника Нової Зеландії Дена Хукера. Бій тривав усі 5 раундів за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу Пор'є: 48-47, 48-47, 48-46.

Пор'є - Хукер

Сама зустріч пройшла в яскравій рубці, де ініціатива постійно переходила від одного спортсмена до іншого.

Функціональна підготовка Пор'є і його ударна техніка виявилися кращими. У чемпіонських раундах він виглядав ефектніше, що і вплинуло на підсумковий результат.

Пор'є - Хукер

Пор'є - Хукер

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній свій поєдинок Пор'є провів 7 вересня, програвши задушливим прийомом в третьому раунді росіянину Хабібу Нурмагомедову.