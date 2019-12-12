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12 грудня • оновлено в 15:46
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Помилилися з похмілля? WADA відкрило подробиці маніпуляцій Росії з допінгом

1.5т
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало звіт про роботу з базою даних Московської лабораторії, в якому детально описано, як Росія займалася підтасовуванням допінг-проб.

Результат розслідування WADA – 89 сторінок документа, викладеного у відкритий доступ, повідомляє Eurosport. У ньому докладно розповідається про те, що з даними дійсно проводилися маніпуляції, причому слідів фальсифікації позбувалися максимально безглуздо.

Помилилися з похмілля? WADA відкрило подробиці маніпуляцій Росії з допінгом

Зокрема, стало відомо, що основна маса "косяків" у виконанні російських хакерів-невдах припала на розпал новорічних свят – з 1-го по 9 січня 2019 року, коли в Росії традиційно влаштовують застільні марафони.

З'ясувалося, що за цей період з комп'ютерної системи лабораторії було видалено 19 982 файли. Також повністю зникли копії даних за 2008 – 2011 роки. 8 січня адміністратор видалив 632 файли і їхні копії, що створювалися в результаті автоматичних збережень, і поставив в системі дату 23 травня 2015 року. При спробі повернутися в правильну дату він припустився помилки – 01/08/2019 замість 08/01/2019, в результаті чого система виявилася датована серпнем 2019-го – часом, який ще не настав на той момент.

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З документа також випливає, що на підставі вилучених з московської лабораторії даних звинувачення в порушеннях антидопінгових правил отримали 47 російських спортсменів – 41 штангіст, два біатлоністи, один борець, два тхеквондисти і один весляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Росія була виключена на чотири роки від участі у великих міжнародних турнірах, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Тег
WADA
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Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Срали мы на эту Wadu
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