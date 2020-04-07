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7 квітня • оновлено в 18:33
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Померла чемпіонка Росії з плавання Ксенія Верещагіна

2.6т
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На 33-му році життя померла чемпіонка Росії з плавання 2006 року Ксенія Верещагіна.

Про смерть колишньої спортсменки повідомляє ТАСС, посилаючись на Всеросійську федерацію плавання. Верещагіна померла після важкої тривалої хвороби. Уточнюється, що трагедія не пов'язана з пандемією коронавiрусу.

Ксенія Верещагіна

Ксенія Верещагіна

У 2006 році Ксенія виграла чемпіонат Росії на дистанції 200 метрів брасом. На Олімпіадах в Афінах-2004 та Пекіні-2008 Верещагіна входила до складу збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня триразовий чемпіон світу з плавання серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату Олександр Макаров помер у віці 23 років. Подробиці трагедії не уточнюються.

Відзначимо, що восени минулого року в Росії помер дворазовий призер Олімпійських ігор 1976 року по плаванню Андрій Смирнов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
плавання
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