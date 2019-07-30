Помер легендарний олімпійський чемпіон

Знаменитий норвезький метальник списа, олімпійський чемпіон Егіл Даніельсен помер у віці 85 років в своєму рідному місті Хамар. Величезну популярність на батьківщині він отримав, після завоювання олімпійського золота на іграх в Мельбурні, де атлет встановив світовий рекорд – 85,71 м. За свою кар'єру Даніельсен перевершив 11 рекордів країни, ставав срібним призером чемпіонату Європи, брав участь ще в одних Олімпійських іграх в Римі, де залишився за межею призерів.

Егіл Даніельсен

Після завершення кар'єри багато років займався політичною діяльністю. Статуя Даніельсена встановлена біля входу в олімпійський палац міста Хамар.

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