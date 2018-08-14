Помер легендарний американський рестлер Джим Нейдхарт

Легендарний американський рестлер і актор Джим Нейдхарт помер у США на 64-му році життя. Причиною смерті спортсмена на прізвисько "Ковадло" стало травма голови в результаті падіння у власному будинку у Флориді.

Цю інформацію підтвердили в Міжнародній федерації рестлінга (WWE). Джим Нейдхарта народився в 1955 році у флоридській Тампі, одному зі світових центрів музичного жанру death metal, і з дитинства відзначався завидною міццю. Займався боротьбою і американським футболом.

Пік слави як рестлера припав на 80-90-ті. Крім участі в десятках профільних відео, Джим знявся з Халком Хоганом в "Громі в раю" у 1993-му та однойменному серіалі в епізоді "Пляжна вечірка зомбі".

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