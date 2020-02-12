Головна Новини
12 лютого • оновлено в 23:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Поговорю з ним": Беленюк прокоментував скандальне відео Ломаченка з російським спецназом

2.5т
Читати матеріал російською

Український борець, народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк прокоментував скандальне відео з російським спецназом, опубліковане в Instagram боксером Василем Ломаченком.

"Чесно кажучи, я його не зрозумів. Мені потрібно буде з ним поговорити, щоб зрозуміти, що він хотів цим показати. Я не хочу коментувати, тому що я з ним не спілкувався. Дуже складно було зрозуміти по другому відео, що він хотів. Зрозуміло, що там, начебто, благі цілі, але те, як це було показано – я не зрозумів", – заявив Беленюк у програмі Вацко Live.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюка

Також він висловив сумніви з приводу правильності давати пояснення у формі вірша.

"Якщо ти хочеш розповісти вірш, то можна просто його вивчити і розповісти без відеоряду. Є певні неузгодженості. Звичайно, у мене є деякі думки, але не буду говорити, не порадившись із ним. Хтось вважав спочатку, що його сторінку зламали. Я вважаю, що Вася Ломаченко – унікальна людина, боксер і улюбленець усіх українців. До останнього часу, принаймні. Це та людина, як і Олександр Усик, хто в дні своїх виступів об'єднує всю Україну від заходу до сходу. Вважаю, що не потрібно їм втручатися в подібні речі", – додав Беленюк.

Новини
"Поки в мене є": Ломаченко зробив відверте зізнання

Він також порадив знаменитим українським боксерам перекласти ведення сторінок у соцмережах на фахівців із PR.

"Просто несіть славу Україні, а все інше потрібно відкидати на другий план. Просто будьте загальними улюбленцями. У Васі, як і у Саші Усика, повинні працювати люди, які формують стратегію розвитку Instagram. Вони повинні контролювати такі речі", – зазначив Жан Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український кікбоксер Павло Журавльов також пригадав Ломаченку скандальне відео зі спецназом РФ, заявивши, що був здивований і розчарований.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Жан Беленюк Василь Ломаченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
8
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Вероника Кудерметова
VS
Кики Бертенс
Победа Кики Бертенс со счетом 2:0
1.81 Сделать ставку
Донна Векич
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
1.71 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Йосихито Нисиока
Победа Йосихито Нисиоки с форой в +1,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Джордан Томпсон
Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Маркос Гирон
VS
Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
VS
Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
Победа Тьяго Монтейро
1.78 Сделать ставку