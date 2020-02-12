"Поговорю з ним": Беленюк прокоментував скандальне відео Ломаченка з російським спецназом

Український борець, народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк прокоментував скандальне відео з російським спецназом, опубліковане в Instagram боксером Василем Ломаченком.

"Чесно кажучи, я його не зрозумів. Мені потрібно буде з ним поговорити, щоб зрозуміти, що він хотів цим показати. Я не хочу коментувати, тому що я з ним не спілкувався. Дуже складно було зрозуміти по другому відео, що він хотів. Зрозуміло, що там, начебто, благі цілі, але те, як це було показано – я не зрозумів", – заявив Беленюк у програмі Вацко Live.

Жан Беленюк Instagram Жана Беленюка

Також він висловив сумніви з приводу правильності давати пояснення у формі вірша.

"Якщо ти хочеш розповісти вірш, то можна просто його вивчити і розповісти без відеоряду. Є певні неузгодженості. Звичайно, у мене є деякі думки, але не буду говорити, не порадившись із ним. Хтось вважав спочатку, що його сторінку зламали. Я вважаю, що Вася Ломаченко – унікальна людина, боксер і улюбленець усіх українців. До останнього часу, принаймні. Це та людина, як і Олександр Усик, хто в дні своїх виступів об'єднує всю Україну від заходу до сходу. Вважаю, що не потрібно їм втручатися в подібні речі", – додав Беленюк.

Він також порадив знаменитим українським боксерам перекласти ведення сторінок у соцмережах на фахівців із PR.

"Просто несіть славу Україні, а все інше потрібно відкидати на другий план. Просто будьте загальними улюбленцями. У Васі, як і у Саші Усика, повинні працювати люди, які формують стратегію розвитку Instagram. Вони повинні контролювати такі речі", – зазначив Жан Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український кікбоксер Павло Журавльов також пригадав Ломаченку скандальне відео зі спецназом РФ, заявивши, що був здивований і розчарований.

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