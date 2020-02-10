Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева викликала переполох серед своїх фанатів, опублікувавши нове фото в соціальній мережі Instagram.

Спортсменка, яка відома своїми виступами з елементами стриптизу, виклала знімок в образі вчительки. "А ти підготував сьогодні домашку?" – підписала фото фігуристка.

У коментарях прихильники росіянки захопилися її красою і порівняли Єлизавету з актрисою фільмів для дорослих. "Це виглядає як початок порно", "Єлизавето Сергіївно, тільки не викликайте батьків", "Ні, я хочу залишитися на додаткові заняття", "Можна в порно зніматися", "Найкрасивіша, найбільш вульгарна, найбільш жіночна!", "Ні, хочу покарання!", "Мрія дев'ятикласника", "Училка з Playboy", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева роздяглася під час одного з прокатів і запустила флешмоб, запропонувавши іншим спортсменам наслідувати її приклад.

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