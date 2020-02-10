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10 лютого • оновлено в 08:02
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"Початок порно": Єлизавета Туктамишева викликала переполох у мережі

8.3т
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Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева викликала переполох серед своїх фанатів, опублікувавши нове фото в соціальній мережі Instagram.

Спортсменка, яка відома своїми виступами з елементами стриптизу, виклала знімок в образі вчительки. "А ти підготував сьогодні домашку?" – підписала фото фігуристка.

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У коментарях прихильники росіянки захопилися її красою і порівняли Єлизавету з актрисою фільмів для дорослих. "Це виглядає як початок порно", "Єлизавето Сергіївно, тільки не викликайте батьків", "Ні, я хочу залишитися на додаткові заняття", "Можна в порно зніматися", "Найкрасивіша, найбільш вульгарна, найбільш жіночна!", "Ні, хочу покарання!", "Мрія дев'ятикласника", "Училка з Playboy", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева роздяглася під час одного з прокатів і запустила флешмоб, запропонувавши іншим спортсменам наслідувати її приклад.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
Особа
Єлизавета Туктамишева
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Никакая
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васильевич василий
васильевич василий
Артеллерист Моня, когда не стоит то никакая
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