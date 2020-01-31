Побив людину і переховується: український боєць ММА втрапив у скандал

Український боєць змішаних єдиноборств Вадим Остапчук втрапив у гучний скандал у рідному Тернополі.

Спортсмен, який виступає у фріфайті, побив відвідувача одного з місцевих пабів, а потім буквально виніс його із закладу, пише сайт "Тернополяни". Інцидент трапився ще 14 січня, проте відомо про нього стало тільки зараз.

За даними джерела, Остапчук після програного у минулому році турніру "Кубок Буковеля" влаштувався охоронцем у популярний паб "Файне місто". Під час чергової зміни боєць щось не поділив з одним із клієнтів і завдав йому кількох ударів, а після цього разом з іншим працівником виніс відвідувача за територію пабу і залишив його там.

За фактом інциденту порушене кримінальне провадження. При цьому у самому закладі бійку заперечують, а Остапчук переховується від правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турнір ММА у Москві завершився грандіозним побоїщем за участю спортсменів і глядачів.

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