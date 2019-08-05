"Плювок в обличчя": в Росії обурилися через волейбольний чемпіонат світу

У Росії трапився скандал після рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB), що визначила 10 міст, які у 2022 році повинні прийняти чемпіонат світу з волейболу.

Відомий російський волейбольний тренер, екс-наставник збірної Росії, президент клубу "Білогір'я" Геннадій Шипулін назвав "плювком в обличчя" вердикт FIVB не включати до цього переліку Бєлгород.

"Бєлгород залишили без чоловічого чемпіонату світу з волейболу 2022 року, це плювок в обличчя численних олімпійських чемпіонів, вихованих у цьому місті. Я все життя віддав волейболу й отримав такий плювок, такий ляпас. У нас же до чемпіонату світу не тільки нова арена повинна була бути. Було затверджено цілий план, за яким розширювалися в Бєлгороді дороги, ремонтувалися будинки, готелі, повинні були з'явитися нові парковки", – заявив Шипулін, якого цитують РІА-Новини.

Геннадій Шипулін РІА Новини

За його словами, Ярославль і Кемерово, які увійшли до списку десяти російських міст-господарів ЧС, потрапили туди незаслужено.

"Це неправильне рішення. Судячи з висловлювань керівників Кемеровської і Ярославської областей, до 2020 року у них буде готова тільки проектна документація нових арен у цих містах, тільки почнуть формувати фінансування. У нас же в Бєлгороді йде будівництво, вимальовується корпус нової арени. У нас давно пройшла держекспертиза об'єкта, давно виділені гроші. Ми готові провести чемпіонат світу", – додав Шипулін.

За його словами, шанси Бєлгорода погубив "поганий звіт", який надали чиновники в Міжнародну федерацію волейболу.

Цікаво, що Бєлгород називають "волейбольною столицею Росії". Місцевий клуб "Білогір'я" є багаторазовим чемпіоном Росії, 3-разовим переможцем Ліги чемпіонів і переможцем клубного чемпіонату світу.

У результаті скандального рішення FIVB в Бєлгороді звільнили начальника управління фізкультури і спорту Бєлгородської області, який займав цю посаду останні 10 років.

Крім Ярославля і Кемерова, чемпіонат світу повинні прийняти ще вісім міст, оголошених раніше – Москва, Санкт-Петербург, Калінінград, Єкатеринбург, Казань, Красноярськ, Новосибірськ і Уфа.

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