"Жевжик і базікало": російський телеканал оскандалився через анонс бою МакГрегора

Російський телеканал РЕН ТВ потрапив у серйозний скандал через відеоанонс бою Конора МакГрегора проти Дональда "Ковбоя" Серроне, який відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі.

"Самозакоханий жевжик і казковий базікало. Ірландський клоун, що уявив себе великим бійцем. Минулого разу росіянин (Хабіб Нурмагомедов – Ред.) покарав Конора Макгрегора за довгий язик. Тепер у нього новий суперник. Чи стане цей бій черговою ганьбою для ірландця?" – говорить закадровий голос в анонсі телеканалу.

Конор МакГрегор проти Дональда "Ковбоя" Серроне RingSide24

Як повідомляє Telegram-канал "ЕкСпорт", CEO компанії "Паріматч" розчарований через політику РЕН ТВ, який опублікував вкрай неоднозначний проморолик. Трансляція поєдинку на російському телеканалі може бути скасована.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита поєдинку між Конором Макгрегором і Дональдом Серроне в рамках головного бою UFC246 у Лас-Вегасі.

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