Перспективний англійський спортсмен знайдений мертвим в готелі

Перспективний англійський регбіст Арчі Брюс знайдений мертвим в готелі Тулузи, повідомляє Daily Mirror.

20-річний спортсмен недавно перейшов в "Бетлі Бульдогз" з аматорського "Дьюсбери Мур" і напередодні дебютував у складі нового клубу в матчі проти "Тулузи". На наступний день він виявлений мертвим. Причина смерті не називається.

"Бетлі Бульдогс" поступилися "Тулузі" з розгромним рахунком 0:46. Матч проходив в рамках RFL Championship – другою за рівнем ліги в регбійний ієрархії Англії. У турнірі виступають 12 англійських команд, одна канадська і одна французька.

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie's immediate family have been informed ...... cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX