Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Перспективний англійський спортсмен знайдений мертвим в готелі

348 Читати матеріал російською

Перспективний англійський регбіст Арчі Брюс знайдений мертвим в готелі Тулузи, повідомляє Daily Mirror.

20-річний спортсмен недавно перейшов в "Бетлі Бульдогз" з аматорського "Дьюсбери Мур" і напередодні дебютував у складі нового клубу в матчі проти "Тулузи". На наступний день він виявлений мертвим. Причина смерті не називається.

"Бетлі Бульдогс" поступилися "Тулузі" з розгромним рахунком 0:46. Матч проходив в рамках RFL Championship – другою за рівнем ліги в регбійний ієрархії Англії. У турнірі виступають 12 англійських команд, одна канадська і одна французька.

Новини
Помер один з найвеличніших чемпіонів в історії боксу

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий італійський велогонщик Феліче Джімонді помер на 77-му році життя. Причиною смерті колишнього спортсмена став серцевий напад.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "регбі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
регбі
Місце
Англія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...