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Переможцю – $ 15 млн: як розподілять фантастичний призовий фонд ЧС з Dota 2

8.7т Читати матеріал російською

На чемпіонаті світу з Dota 2, який з 20 по 25 серпня проходить в китайському Шанхаї, розігрують більше 33 мільйонів доларів.

Призовий фонд The International 2019 став рекордним в історії, всього лише за 55 днів зборів побивши досягнення минулого року.

Переможець турніру отримає трохи менше половини суми, а саме 15 378 192 доларів. Команді, яка посяде друге місце, дістанеться 4,4 млн, бронзовий ж призер заробить три мільйони.

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Переможцю – $ 15 млн: як розподілять фантастичний призовий фонд ЧС з Dota 2

Мільйонерами так само стануть наступні три колективи. За четверте місце заплатять 2,027 мільйона, а за п'яте і шосте – по 1,182 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда Virtus.pro сенсаційно вилетіла з The International 2019, програвши аутсайдерам з Китаю.

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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Neiman Pavlo
Neiman Pavlo
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