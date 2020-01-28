Педофіл ''вбив'' Федерацію гімнастики в США

Федерація гімнастики США подала заяву про визнання її банкрутом, повідомляється на сайті організації.

Ларрі Нассар і жертви спокушання rubic.us

Федерація зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами через сексуальний скандал навколо колишнього лікаря національної команди Ларрі Нассара. Відзначається, що страховка покриє виплати за позовами, поданими проти організації. Крім того, визнання банкрутом не завадить федерації продовжувати підтримувати спортсменів і продовжувати свою роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нассар був засуджений до 175 років тюремного ув'язнення за розбещення юних гімнасток збірної США. Звинувачення на його адресу висунули понад 140 спортсменок, включаючи олімпійських чемпіонок Симону Байлс, Олександру Райсман, Габріеллу Дуглас і Маккайлу Мароні. Більшість потерпілих були неповнолітніми.

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