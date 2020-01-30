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30 січня • оновлено в 17:51
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Падіння Путіна: опубліковане відео топ-100 спортивних фейлів десятиліття

1.2т
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В мережі опубліковано збірку головних спортивних невдач із 2010 по 2019 роки. На 62-му місці опинилося падіння президента РФ Володимира Путіна під час виставкового хокейного матчу.

У ролику на YouTube-каналі Sports Complex можна побачити, як Путін вирішив подякувати глядачам матчу Нічної хокейної ліги за підтримку, проїхавшись уздовж бортів, але не помітив килим на льоду і тут же втратив рівновагу.

Падіння Володимира Путіна на килимі

Падіння Володимира Путіна на килимі

Не забули творці відео й про неймовірні ляпи колишнього голкіпера "Ліверпуля" Лоріса Каріуса у київському фіналі Ліги чемпіонів, який закінчився перемогою мадридського "Реала" з рахунком 3:1 здебільшого завдяки двом помилкам німецького воротаря (на відео з 25:39).

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Особа
Володимир Путін
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hunt andres
hunt andres
АХХ УЕТЬ..... Вы больны, ка клы.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
хоть не бухает как Порох - сколько падений у Пети заснято но не выложено
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