Падіння Путіна: опубліковане відео топ-100 спортивних фейлів десятиліття

В мережі опубліковано збірку головних спортивних невдач із 2010 по 2019 роки. На 62-му місці опинилося падіння президента РФ Володимира Путіна під час виставкового хокейного матчу.

У ролику на YouTube-каналі Sports Complex можна побачити, як Путін вирішив подякувати глядачам матчу Нічної хокейної ліги за підтримку, проїхавшись уздовж бортів, але не помітив килим на льоду і тут же втратив рівновагу.

Падіння Володимира Путіна на килимі

Не забули творці відео й про неймовірні ляпи колишнього голкіпера "Ліверпуля" Лоріса Каріуса у київському фіналі Ліги чемпіонів, який закінчився перемогою мадридського "Реала" з рахунком 3:1 здебільшого завдяки двом помилкам німецького воротаря (на відео з 25:39).

Як повідомляв OBOZREVATEL, епічна помилка хокеїста "Бостона" Бреда Маршана призвела до негайної поразки його команди.

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